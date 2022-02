LIVE – Italia-Islanda 4-4, qualificazioni Mondiali 2023 basket RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 27 febbraio 2022) La DIRETTA testuale di Italia-Islanda, valida per la quarta giornata del girone H delle qualificazioni ai Mondiali 2023 di basket. La selezione di coach Sacchetti ha subito l’opportunità di riscattarsi dopo la sconfitta al secondo supplementare di giovedì 24 febbraio ad Hafnarfjordur. Al PalaDozza di Bologna è obbligatoria una vittoria per riportarsi in seconda posizione. La palla a due è fissata per le ore 20:30 di domenica 27 febbraio, con Sportface che vi fornirà un LIVE aggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA REGOLAMENTO qualificazioni Mondiali RISULTATI E CLASSIFICHE qualificazioni Mondiali qualificazioni Mondiali: IL ... Leggi su sportface (Di domenica 27 febbraio 2022) Latestuale di, valida per la quarta giornata del girone H delleaidi. La selezione di coach Sacchetti ha subito l’opportunità di riscattarsi dopo la sconfitta al secondo supplementare di giovedì 24 febbraio ad Hafnarfjordur. Al PalaDozza di Bologna è obbligatoria una vittoria per riportarsi in seconda posizione. La palla a due è fissata per le ore 20:30 di domenica 27 febbraio, con Sportface che vi fornirà unaggiornato. COME VEDERE LA PARTITA INREGOLAMENTORISULTATI E CLASSIFICHE: IL ...

Advertising

petergomezblog : Guerra Russia-Ucraina, la diretta – Kiev resiste all’assedio delle truppe russe. Zelensky sente Draghi: “L’Italia s… - RadioItalia : Per vedere tutte le foto di #radioitalialive con @AmorosoOF clicca qui: - RadioItalia : Guarda tutta la puntata di #radioitalialive con @AmorosoOF qui: - zazoomblog : LIVE Italia-Islanda basket Qualificazioni Mondiali 2023 in DIRETTA: vittoria d’obbligo per restare in corsa -… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Italia alla ricerca di una vittoria forse mai come ora fondamentale nella caccia alla qualificazione… -