LIVE Irlanda-Italia 7-3 rugby, Sei Nazioni 2022 in DIRETTA: Padovani marca i primi punti azzurri! (Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18? Non riusciamo ad avanzare, l’Irlanda ci rispedisce indietro. 17? Siamo nei 22 irlandesi! 16? Si parla di lussazione del gomito per Lucchesi, il suo Sei Nazioni potrebbe essere finito qui. 14? Ottimo calcio piazzato di Padovani, l’Italia marca i primi tre punti! 12? Rimessa laterale per l’Irlanda. 10? Perdiamo nuovamente palla, troppi errori in questo avvio. 9? Purtroppo Gianmarco Lucchesi deve lasciare il campo per un problema alla spalla, perdita importante per l’Italia. 7? Che occasione sprecata: eravamo dentro i loro 22, ma Stephen Varney rovina tutto con un passaggio poco preciso. 6? Trasforma la meta Carbery. 5? Meta di Joey Carbery, stiamo lasciando ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18? Non riusciamo ad avanzare, l’ci rispedisce indietro. 17? Siamo nei 22 irlandesi! 16? Si parla di lussazione del gomito per Lucchesi, il suo Seipotrebbe essere finito qui. 14? Ottimo calcio piazzato di, l’tre! 12? Rimessa laterale per l’. 10? Perdiamo nuovamente palla, troppi errori in questo avvio. 9? Purtroppo Gianmarco Lucchesi deve lasciare il campo per un problema alla spalla, perdita importante per l’. 7? Che occasione sprecata: eravamo dentro i loro 22, ma Stephen Varney rovina tutto con un passaggio poco preciso. 6? Trasforma la meta Carbery. 5? Meta di Joey Carbery, stiamo lasciando ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Irlanda-Italia 0-0 rugby Sei Nazioni 2022 in DIRETTA: si parte a Dublino! - #Irlanda-Italia #rugby #Nazioni - pignataromary : RT @SkySport: Irlanda-Italia il risultato in diretta live della partita del Sei Nazioni ? #IrlandaItalia In DIRETTA su Sky Sport Uno, Sky… - SkySport : Irlanda-Italia il risultato in diretta live della partita del Sei Nazioni ? #IrlandaItalia In DIRETTA su Sky Sport… - zazoomblog : LIVE Irlanda-Italia rugby Sei Nazioni 2022 in DIRETTA: azzurri a caccia dell’impresa contro l’onda verde! -… - sportli26181512 : Irlanda-Italia il risultato in diretta live della partita del Sei Nazioni: L'Italia torna in campo nel 3° turno del… -