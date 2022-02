LIVE Irlanda-Italia 57-6 rugby, Sei Nazioni 2022 in DIRETTA: gli azzurri si arrendono, dopo aver giocato un’intera partita in 13 (Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 83? Finisce qui! 82? E arriva la nona meta, la mette a segno Treadwell, Sexton non sbaglia la realizzazione. 80? partita finita, l’Irlanda vuole però la nona meta. 77? Meta di Lowe, Sexton trasforma. Settima meta in superiorità numerica per l’Irlanda. 76? Cartellino giallo per Stayn, restiamo in 12… 75? Ultimi cinque minuti di sofferenza per gli azzurri, che ce l’hanno messa davvero tutta oggi. 73? Torna ad avanzare l’Irlanda, un’intera partita in difesa per l’Italia. 71? Da un errore di Fusco scaturisce la settima meta irlandese. Baird la mette giù, Sexton trasforma. 69? partita finita per Sheehan. 67? Rimessa laterale per l’Irlanda. 65? ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA83? Finisce qui! 82? E arriva la nona meta, la mette a segno Treadwell, Sexton non sbaglia la realizzazione. 80?finita, l’vuole però la nona meta. 77? Meta di Lowe, Sexton trasforma. Settima meta in superiorità numerica per l’. 76? Cartellino giallo per Stayn, restiamo in 12… 75? Ultimi cinque minuti di sofferenza per gli, che ce l’hanno messa davvero tutta oggi. 73? Torna ad avanzare l’in difesa per l’. 71? Da un errore di Fusco scaturisce la settima meta irlandese. Baird la mette giù, Sexton trasforma. 69?finita per Sheehan. 67? Rimessa laterale per l’. 65? ...

