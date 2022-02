LIVE Irlanda-Italia 57-6 rugby, Sei Nazioni 2022 in DIRETTA: gli azzurri si arrendono, dopo aver giocato in 13 (Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:03 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 18:02 Arriva la centesima sconfitta al Sei Nazioni per gli azzurri, purtroppo il modo in cui è arrivato non è stato bello. 18:00 Partita “falsata” quella di oggi, difficile dare un giudizio sulla prestazione degli azzurri, che di fatto si sono trovati a giocare con due uomini in meno per più di 60 minuti, addirittura gli ultimi 5 minuti li hanno giocati in 12. Purtroppo l’espulsione di Hame Faiva e l’infortunio di Lucchesi hanno fatto si che restassimo senza tallonatori, di regola non potevamo fare altro che giocare in 13. La partita sarebbe stata difficile di suo, ma oggi l’Italia ha messo in campo un ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:03 OA Sport vi ringrazia perseguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 18:02 Arriva la centesima sconfitta al Seiper gli, purtroppo il modo in cui è arrivato non è stato bello. 18:00 Partita “falsata” quella di oggi, difficile dare un giudizio sulla prestazione degli, che di fatto si sono trovati a giocare con due uomini in meno per più di 60 minuti, addirittura gli ultimi 5 minuti li hanno giocati in 12. Purtroppo l’espulsione di Hame Faiva e l’infortunio di Lucchesi hanno fatto si che restassimo senza tallonatori, di regola non potevamo fare altro che giocare in 13. La partita sarebbe stata difficile di suo, ma oggi l’ha messo in campo un ...

