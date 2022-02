LIVE Irlanda-Italia 36-6 rugby, Sei Nazioni 2022 in DIRETTA: sesta meta per i padroni di casa (Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 60? Irlandesi nuovamente dentro i nostri 22. 58? Sexton realizza la meta, Irlanda a +30. 56? Seconda meta della partita per Lowry, adesso si fa veramente difficile. 53? Lowe va in meta, terza trasformazione mancata da Carbery. 50? Rimessa laterale per l’Irlanda. 48? Bell’atteggiamento degli azzurri in questo avvio di secondo tempo. 46? Prima mischia del secondo tempo. 44? Porter lascia il campo zoppicante. 43? Garbisi vai per i pali, ma il tiro non è dei migliori, niente da fare. 41? Si riparte! 17:06 Le squadre rientrano in campo. 17:00 Primo tempo discreto per gli azzurri, che in 13 più di così difficilmente avrebbero potuto fare. Purtroppo pesano oltremodo l’infortunio di Lucchesi e il cartellino rosso di Hame Faiva, adesso ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA60? Irlandesi nuovamente dentro i nostri 22. 58? Sexton realizza laa +30. 56? Secondadella partita per Lowry, adesso si fa veramente difficile. 53? Lowe va in, terza trasformazione mancata da Carbery. 50? Rimessa laterale per l’. 48? Bell’atteggiamento degli azzurri in questo avvio di secondo tempo. 46? Prima mischia del secondo tempo. 44? Porter lascia il campo zoppicante. 43? Garbisi vai per i pali, ma il tiro non è dei migliori, niente da fare. 41? Si riparte! 17:06 Le squadre rientrano in campo. 17:00 Primo tempo discreto per gli azzurri, che in 13 più di così difficilmente avrebbero potuto fare. Purtroppo pesano oltremodo l’infortunio di Lucchesi e il cartellino rosso di Hame Faiva, adesso ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Irlanda-Italia 19-3 rugby Sei Nazioni 2022 in DIRETTA: gli azzurri restano in 13 partita proibitiva - #Irlanda… - zazoomblog : LIVE Irlanda-Italia 0-0 rugby Sei Nazioni 2022 in DIRETTA: si parte a Dublino! - #Irlanda-Italia #rugby #Nazioni - pignataromary : RT @SkySport: Irlanda-Italia il risultato in diretta live della partita del Sei Nazioni ? #IrlandaItalia In DIRETTA su Sky Sport Uno, Sky… - SkySport : Irlanda-Italia il risultato in diretta live della partita del Sei Nazioni ? #IrlandaItalia In DIRETTA su Sky Sport… - zazoomblog : LIVE Irlanda-Italia rugby Sei Nazioni 2022 in DIRETTA: azzurri a caccia dell’impresa contro l’onda verde! -… -