LIVE Irlanda-Italia 24-6 rugby, Sei Nazioni 2022 in DIRETTA: gli azzurri restano in 13, ma lottano! (Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:00 Primo tempo discreto per gli azzurri, che in 13 più di così difficilmente avrebbero potuto fare. Purtroppo pesano oltremodo l’infortunio di Lucchesi e il cartellino rosso di Hame Faiva, adesso ci aspettano 40? di pura sofferenza, bisogna stringere i denti e commettere il minor numero di errori possibile. 16:55 Finisce qui il primo tempo! 40? Calcio piazzato di Garbisi, l’Italia marca altri tre punti e prova a restare a contatto. 37? Meta per per O’Mahonhy, Carbey sbaglia nuovamente il calcio piazzato. Punto bonus per l’Irlanda. 35? Ormai non tocchiamo più palla, è un’azione difensiva continua quella degli azzurri. 33? Nuova mischia, l’Italia deve farla con solo otto atleti. 31? Meta di Lowry, Calbery non trasforma. ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:00 Primo tempo discreto per gli, che in 13 più di così difficilmente avrebbero potuto fare. Purtroppo pesano oltremodo l’infortunio di Lucchesi e il cartellino rosso di Hame Faiva, adesso ci aspettano 40? di pura sofferenza, bisogna stringere i denti e commettere il minor numero di errori possibile. 16:55 Finisce qui il primo tempo! 40? Calcio piazzato di Garbisi, l’marca altri tre punti e prova a restare a contatto. 37? Meta per per O’Mahonhy, Carbey sbaglia nuovamente il calcio piazzato. Punto bonus per l’. 35? Ormai non tocchiamo più palla, è un’azione difensiva continua quella degli. 33? Nuova mischia, l’deve farla con solo otto atleti. 31? Meta di Lowry, Calbery non trasforma. ...

