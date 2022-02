LIVE – Chelsea-Liverpool 0-0, finale Carabao Cup 2022 (DIRETTA) (Di domenica 27 febbraio 2022) La DIRETTA LIVE di Chelsea-LIVErpool, match valido per la finale di Carabao Cup 2022. La coppa di lega inglese termina quest’oggi con una partita assolutamente imperdibile tra due squadre desiderose di regalare un’altra gioia ai propri tifosi. Si assegna un trofeo, dunque tensione a mille in quel di Wembley. L’appuntamento è fissato alle ore 17.30 di domenica 27 febbraio, chi vincerà? Andiamo a scoprirlo assieme. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA Chelsea-LIVErpool 0-0 30? – Parata irreale di Mendy! L’estremo difensore del Chelsea respinge il tentativo di Keita da fuori area, e in una frazione di secondo si ricompone e mette le mani sul tap in a ... Leggi su sportface (Di domenica 27 febbraio 2022) Ladirpool, match valido per ladiCup. La coppa di lega inglese termina quest’oggi con una partita assolutamente imperdibile tra due squadre desiderose di regalare un’altra gioia ai propri tifosi. Si assegna un trofeo, dunque tensione a mille in quel di Wembley. L’appuntamento è fissato alle ore 17.30 di domenica 27 febbraio, chi vincerà? Andiamo a scoprirlo assieme. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. AGGIORNA LArpool 0-0 30? – Parata irreale di Mendy! L’estremo difensore delrespinge il tentativo di Keita da fuori area, e in una frazione di secondo si ricompone e mette le mani sul tap in a ...

