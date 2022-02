LIVE – Chelsea-Liverpool 0-0 10-11 dcr | finale Carabao Cup 2022 DIRETTA

Advertising

SSportNetwork : #AnyGivenSunday #EFLCupFinal Il #Liverpool batte 11-10 il #Chelsea dopo un'interminabile serie dal dischetto, decis… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #EFLCupFinal Si va ai calci di #rigore tra #Chelsea e #Liverpool dopo la fiera del gol annullato e… - zazoomblog : Carabao Cup la finale Chelsea-Liverpool 0-0 LIVE: comincia la ripresa ancora equilibrio - #Carabao #finale… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #EFLCup Al termine del #primotempo reti bianche tra #Chelsea e #Liverpool, ma grande intensità e oc… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #EFLCup E' iniziata la #finale tra #Chelsea e #Liverpool! Seguila #live con noi! #CarabaoCupFinal #CHELIV -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Chelsea

Solo una volta invece José Mourinho ha pareggiato più match consecutivi in carriera in campionato (cinque nel 2007 con il). Soltanto l'Empoli (16) ha subito più gol della Roma (13 in 7 match) ...Le formazioni ufficiali:: in attesa. LIVERPOOL : in attesa. RETI : /More to follow... ? Read our Football News Live blog for breaking news, transfer gossip and must-read stories Both sides miss big chances as epic Wembley final goes to PENALTIES Liverpool icon and ...(Aggiornamento di Maurizio Mastroluca). PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA LIVERPOOL. Le probabili formazioni della diretta Chelsea Liverpool, match che andrà in scena al Wembley Stadium di Londra (Il ...