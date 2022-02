LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor in DIRETTA: Marcell Jacobs vuole sognare nei 60 metri (Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione delle gare di oggi – Il programma e gli orari di oggi Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Campionati Italiani indoor di Atletica leggera. Al Palaindoor di Ancona va in scena la seconda giornata della rassegna tricolore, si preannuncia grande spettacolo nel capoluogo marchigiano: si assegneranno ben quindici titoli individuali e tantissime stelle azzurre saranno chiamate in pista e in pedana. Riflettori puntati su Marcell Jacobs. Il Campione Olimpico dei 100 metri andrà a caccia di un colpaccio sui 60 metri: il Campione d’Europa di specialità punta a ritoccare il suo record italiano (6.47) e potrebbe ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione delle gare di oggi – Il programma e gli orari di oggi Buongiorno e benvenuti alladeidileggera. Al Paladi Ancona va in scena la seconda giornata della rassegna tricolore, si preannuncia grande spettacolo nel capoluogo marchigiano: si assegneranno ben quindici titoli individuali e tantissime stelle azzurre saranno chiamate in pista e in pedana. Riflettori puntati su. Il Campione Olimpico dei 100andrà a caccia di un colpaccio sui 60: il Campione d’Europa di specialità punta a ritoccare il suo record italiano (6.47) e potrebbe ...

