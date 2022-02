LIVE Atletica, Campionati Italiani indoor in DIRETTA: fari puntati su Marcell Jacobs! Dosso eguaglia il record italiano dei 60 (Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.21: Partenza a razzo di Berton che resiste al ritorno di Bongiorni e vince la seconda batteria in 7?29, personale, secondo posto per Bongiorni 16.20. Al via nella seconda batteria dei 60 donne Ruggeri Fasciani, Bongiorni, Berton, Angelini, Donato, Hooper, Melon, Carraro 16.19: Rischio enorme per Larissa Iapichino che salta al limite e va al comando con 6.50. In precedenza Amani aveva saltato 6.21 non riuscendosi a migliorare 16.16: Ma che gara di Zaynab Dosso che, in scioltezza, domina con 7?19 ed eguaglia il suo primato italiano! Secondo posto per Fontana con 7?38. Possibili ripescate Kaddari con 7?44 e Pavese con 7?47 16.14: Iniziano le batterie dei 60 femminili. Nella prima Bacelle, Gasparelli, Dosso, Brugnoli, Kaddari, Pavese, Fontana, ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.21: Partenza a razzo di Berton che resiste al ritorno di Bongiorni e vince la seconda batteria in 7?29, personale, secondo posto per Bongiorni 16.20. Al via nella seconda batteria dei 60 donne Ruggeri Fasciani, Bongiorni, Berton, Angelini, Donato, Hooper, Melon, Carraro 16.19: Rischio enorme per Larissa Iapichino che salta al limite e va al comando con 6.50. In precedenza Amani aveva saltato 6.21 non riuscendosi a migliorare 16.16: Ma che gara di Zaynabche, in scioltezza, domina con 7?19 edil suo primato! Secondo posto per Fontana con 7?38. Possibili ripescate Kaddari con 7?44 e Pavese con 7?47 16.14: Iniziano le batterie dei 60 femminili. Nella prima Bacelle, Gasparelli,, Brugnoli, Kaddari, Pavese, Fontana, ...

