L' Italia e il mondo in piazza per Kiev | fermate la guerra

Mazzi di mimose, canti, inni, ghirlande di fiori e tante bandiere giallo - blu, grandi e piccole, spesso cucite per l'occasione: migliaia di cittadini in Italia e in tutto il mondo in queste ore sono ...

luigidimaio : L’impegno di Pier Francesco Zazo, il nostro ambasciatore a #Kiev e del personale dell’Ambasciata italiana è esempla… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Draghi: 'L'Italia appoggia le sanzioni alla Russia, anche su Swift'. Telefonata del premier con Zelensky:… - MiC_Italia : Il #MiC per l'#Ucraina | #FumettiNeiMusei X la campagna contro la guerra, nella speranza che la bellezza di musei e… - bfer4 : RT @lucianocapone: Quando parlo della legislatura che, per la prima volta dal 1948, ha messo in discussione il posto dell’Italia nel mondo… - infoitsalute : Covid in Italia e nel mondo: le notizie di oggi 27 febbraio. DIRETTA -