L'insostenibile leggerezza dell'essere: frammenti del vissuto umano (Di domenica 27 febbraio 2022) L'aria di queste ore è pesante. Un conflitto militare, un'invasione in piena regola, ha colpito l'Europa e l'Ucraina in particolar modo. Non sarà certo questa modesta rubrica a pontificare su quello che viviamo. Non nego che la scelta del libro di questa settimana è stata influenzata dalle vicissitudini in quel di Kiev. Il romanzo in questione è L'insostenibile leggerezza dell'essere (Adelphi, 336 pp., 12 euro), uno di quei libri da celebrare, tramandare e lasciare come eredità a chi vuol cominciare l'arduo compito della lettura. L'autore è Milan Kundera, ad aprile 93 anni, uno dei più grandi romanzieri di sempre. La sua storia personale merita di essere approfondita, anche alla luce di quello che sta succedendo in questi giorni. Scrisse questo romanzo (il suo più importante e più famoso) negli anni Ottanta, riscuotendo successo di ...

