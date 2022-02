L’iniziativa del governo ucraino: un sito per consentire l’identificazione dei soldati russi morti in guerra (Di domenica 27 febbraio 2022) Il ministero dell’Interno ucraino ha creato un sito internet per consentire alle famiglie dei russi catturati di identificarli. Sulla piattaforma, chiamata RF200, vengono pubblicati video, foto e documenti di riconoscimento di soldati russi catturati, feriti, o uccisi nel corso del conflitto in Ucraina. In questo modo, si legge nell’introduzione in homepage, «se i tuoi parenti o amici sono in Ucraina e partecipano alla guerra contro il nostro popolo, qui puoi ottenere informazioni sul loro destino». «Sfortunatamente – spiega chi ha realizzato il sito – è difficile identificare molte delle persone uccise». Nonostante ciò la scelta è quella di pubblicare comunque le immagini delle vittime dal campo di battaglia, così che attraverso alcuni segni ... Leggi su open.online (Di domenica 27 febbraio 2022) Il ministero dell’Internoha creato uninternet peralle famiglie deicatturati di identificarli. Sulla piattaforma, chiamata RF200, vengono pubblicati video, foto e documenti di riconoscimento dicatturati, feriti, o uccisi nel corso del conflitto in Ucraina. In questo modo, si legge nell’introduzione in homepage, «se i tuoi parenti o amici sono in Ucraina e partecipano allacontro il nostro popolo, qui puoi ottenere informazioni sul loro destino». «Sfortunatamente – spiega chi ha realizzato il– è difficile identificare molte delle persone uccise». Nonostante ciò la scelta è quella di pubblicare comunque le immagini delle vittime dal campo di battaglia, così che attraverso alcuni segni ...

