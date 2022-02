L'imprenditore di Pontedera che accoglie gli ucraini: «Venite da me, c'è posto» (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ha messo a disposizione la casa della madre: la comunità ucraina pisana gli ha chiesto sostegni per portare aiuti a Firenze, dove un pullman della Elita Trans partirà per Leopoli. Lui ha dato soldi e il suo furgone Leggi su iltirreno.gelocal (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ha messo a disposizione la casa della madre: la comunità ucraina pisana gli ha chiesto sostegni per portare aiuti a Firenze, dove un pullman della Elita Trans partirà per Leopoli. Lui ha dato soldi e il suo furgone

Advertising

Blackskorpion4 : RT @GustavoMichele6: L'imprenditore di Pontedera che accoglie gli ucraini: «Venite da me, c'è posto» - Il Tirreno - GustavoMichele6 : L'imprenditore di Pontedera che accoglie gli ucraini: «Venite da me, c'è posto» - Il Tirreno - borg_gio : EIl Tirreno: L'imprenditore di Pontedera che accoglie gli ucraini: «Venite da me, c'è posto». - iltirreno : LA GUERRA IN UCRAINA | Il gesto di questo imprenditore toscano si inserisce in una lunga storia di amicizia, inizia… -

Ultime Notizie dalla rete : imprenditore Pontedera Droga per 60 milioni, il Cuoio crocevia del traffico ... che ha portato all'arresto in flagranza di cinque persone: quattro cittadini della Repubblica Dominicana (età fra i 25 e i 47 anni, tutti regolari in Italia) e un imprenditore italiano di 67anni, ...

La famiglia Bessi: 'Grazie per l'affetto ricevuto' La famiglia Bessi intende ringraziare tutte quelle persone che, in questi giorni di grande dolore per la perdita di Loriano Bessi, imprenditore ed editore delle emittenti "Radio Cuore" e "Radio Sportiva", hanno espresso la loro vicinanza e partecipazione. La grande ondata di affetto ha contribuito a consolare i parenti e gli ...

L'imprenditore di Pontedera che accoglie gli ucraini: «Venite da me, c'è posto» Il Tirreno L’ex sindaco di Santa Croce a capo del Consorzio depuratore Maurizio Signorini è il nuovo presidente della società proprietaria di Aquarno. La carica è sempre stata ricoperta da imprenditori di aziende conciarie ...

LA VOCE DEL MISTER / IL PROSSIMO AVVERSARIO: IL GROSSETO L'unione sportiva Grosseto 1912 S.R.L. è il maggior sodalizio calcistico della città toscana, in quanto depositario della tradizione sportiva iniziata nel 1912. Dal punto di vista storico, il Grosseto ...

... che ha portato all'arresto in flagranza di cinque persone: quattro cittadini della Repubblica Dominicana (età fra i 25 e i 47 anni, tutti regolari in Italia) e unitaliano di 67anni, ...La famiglia Bessi intende ringraziare tutte quelle persone che, in questi giorni di grande dolore per la perdita di Loriano Bessi,ed editore delle emittenti "Radio Cuore" e "Radio Sportiva", hanno espresso la loro vicinanza e partecipazione. La grande ondata di affetto ha contribuito a consolare i parenti e gli ...Maurizio Signorini è il nuovo presidente della società proprietaria di Aquarno. La carica è sempre stata ricoperta da imprenditori di aziende conciarie ...L'unione sportiva Grosseto 1912 S.R.L. è il maggior sodalizio calcistico della città toscana, in quanto depositario della tradizione sportiva iniziata nel 1912. Dal punto di vista storico, il Grosseto ...