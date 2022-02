L’Europa arma l’Ucraina: Berlino invia armi anticarro e missili a Kiev, a seguire anche Italia e Francia (Di domenica 27 febbraio 2022) L’appello del presidente Zelensky, che ha chiesto armi, sta raccogliendo le prime risposte. La svolta è arrivata da Berlino, dove Olaf Scholz ha dato il via libera alla fornitura di mille armi anticarro e 500 missili terra-aria Stinger all’Ucraina perché, ha spiegato il cancelliere, questa aggressione segna “un cambiamento epocale” per L’Europa. La pressione sul cancelliere tedesco era cresciuta notevolmente sabato, dopo aver ricevuto in cancelleria il premier polacco Morawiecki e il presidente lituano Nauseda. Era stato in particolare il leader di Varsavia a dare ai tedeschi degli “egoisti”, e a definire una “barzelletta”, davanti ai giornalisti, la consegna di 5mila elmetti per gli ucraini annunciata dalla Germania nelle settimane scorse. L’obiettivo della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 27 febbraio 2022) L’appello del presidente Zelensky, che ha chiesto, sta raccogliendo le prime risposte. La svolta è arrivata da, dove Olaf Scholz ha dato il via libera alla fornitura di millee 500terra-aria Stinger alperché, ha spiegato il cancelliere, questa aggressione segna “un cambiamento epocale” per. La pressione sul cancelliere tedesco era cresciuta notevolmente sabato, dopo aver ricevuto in cancelleria il premier polacco Morawiecki e il presidente lituano Nauseda. Era stato in particolare il leader di Varsavia a dare ai tedeschi degli “egoisti”, e a definire una “barzelletta”, davanti ai giornalisti, la consegna di 5mila elmetti per gli ucraini annunciata dalla Germania nelle settimane scorse. L’obiettivo della ...

