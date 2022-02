Le regole per avere capelli sani in vista della prossima primavera (Di domenica 27 febbraio 2022) Non sono poi così lontane le piacevoli giornate primaverili e già non vediamo l’ora di abbracciare la bella stagione. Ma come ogni periodo, anche questo porta con sé anche qualche inconveniente che riguarda il benessere dei capelli. Durante il cambio stagione, infatti, si assiste ad un aumento della loro caduta. Per questo MioDottore, ha coinvolto le sue esperte per fornire dei consigli utili per mantenere una chioma bella e sana. capelli perfetti anche durante il cambio stagione: poche e semplici regole MioDottore è una piattaforma specializzata nella prenotazione online di visite mediche. Con l’intento di elargire consigli, ha coinvolto una delle sue esperte, la dottoressa Isabella Gallerani, dermatologa e medico estetico, per affrontare il tema dei capelli durante il cambio stagione. L’esperta ha ... Leggi su velvetmag (Di domenica 27 febbraio 2022) Non sono poi così lontane le piacevoli giornate primaverili e già non vediamo l’ora di abbracciare la bella stagione. Ma come ogni periodo, anche questo porta con sé anche qualche inconveniente che riguarda il benessere dei. Durante il cambio stagione, infatti, si assiste ad un aumentoloro caduta. Per questo MioDottore, ha coinvolto le sue esperte per fornire dei consigli utili per mantenere una chioma bella e sana.perfetti anche durante il cambio stagione: poche e sempliciMioDottore è una piattaforma specializzata nella prenotazione online di visite mediche. Con l’intento di elargire consigli, ha coinvolto una delle sue esperte, la dottoressa Isabella Gallerani, dermatologa e medico estetico, per affrontare il tema deidurante il cambio stagione. L’esperta ha ...

Advertising

robertosaviano : A #INSIDER, Misso rivela le regole del clan: 'Era ammesso l'omicidio se si tradiva, se per dire uno avesse preso la… - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Il Governo intende lavorare senza sosta per risolvere questa crisi. Con i nostri alleati faremo t… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Niente più tampone o quarantena per i turisti in arrivo in Italia dal 1°marzo - isimpfordio : RT @SimoDeMeuron: “Ma avete fatto caso che non si parla più di covid e greenpass??1!?“ Si, Patrizia, diamo per scontato che nel frattempo c… - issecar : @cometasuperga infatti :( anche a me aiuta un'amica brasiliana solo che parlando in inglese per capire alcune regol… -