Le radici intellettuali dell’attacco di Putin all’occidente liberale

Leggi su linkiesta

(Di domenica 27 febbraio 2022) Di seguito il capitolo ”La strategia di” tratto da Chiudete Internet, edito da Marsilio Editori nel 2019 L’attore protagonista del caos globale è Vladimir. È lui che si serve di Internet per promuovere disordine e destabilizzare le società aperte. È lui il punto di congiunzione tra il populismo e il maoismo digitale. Un formidabile libro americano, The Road to Unfreedom, scritto dallo storico di Yale Timothy Snyder, esplora la mente del presidente russo e spiega la sofisticata strategia ildel Cremlino nei confronti dell’Occidente. La tesi del saggio è questa: quandoha capito che, per mancanza di risorse e incapacità di innovare, la Russia non avrebbe potuto tenere il ritmo di quello che un tempo si chiamava «mondo libero», si è convinto di una cosa semplice e cioè che se la Russia non può ...