Le prospettive europee della salute pubblica Incontro con Sandra Gallina

Leggi su formiche

(Di domenica 27 febbraio 2022) L’agenda Ueprepandemia aveva alcune priorità’ chiare: Vaccini, resistenze degli antibiotici, il cancro (inteso sia come prevenzione che come trattamento), i dati, la connessione tra clinica e ricerca e la sostenibilità dei servizi sanitari. Il covid non ha fatto che enfatizzare che le direttrici erano corrette, ma ha anche mostrato come sia indispensabile il coordinamento tra gli stati membri e l’azione comune delle istituzioni dell’UE, che ha consentito l’approvvigionamento comune dei vaccini, sotto il coordinamentoCommissione e dell’Ema e la scelta storica di condivisione del debito allo scopo di finanziare il Next Generation EU, che ha dotato gli Stati membri delle risorse necessarie a sostenere i rispettivi Piani nazionali di ripresa e resilienza, con l’Italia come principale beneficiario di tali fondi. Il ...