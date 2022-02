Le origini del Carnevale: la festa più allegra dell’anno (Di domenica 27 febbraio 2022) Le origini del Carnevale derivano dalle feste pagane, in particolare dagli antichi saturnali della Roma antica o dalle feste dionisiache del periodo classico greco. Durante queste festività era lecito lasciarsi andare, liberando la mente da ogni pensiero, da obblighi e impegni. Tutto questo per dedicarsi allo scherzo e al gioco. Inoltre, era consuetidine camuffare il proprio volto con maschere in modo tale da rendersi irriconoscibile. Una volta terminate le feste e abbandonato il caos, l’ordine tornavano a dettare legge all’interno della società. Perchè ci si maschera a Carnevale? La consuetudine al travestimento si fa risalire ad una festa in onore della dea egizia Iside, occasione in cui erano presenti numerosi gruppi mascherati. In seguito, questa usanza venne importata anche nell’impero Romano: alla fine del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 27 febbraio 2022) Ledelderivano dalle feste pagane, in particolare dagli antichi saturnali della Roma antica o dalle feste dionisiache del periodo classico greco. Durante queste festività era lecito lasciarsi andare, liberando la mente da ogni pensiero, da obblighi e impegni. Tutto questo per dedicarsi allo scherzo e al gioco. Inoltre, era consuetidine camuffare il proprio volto con maschere in modo tale da rendersi irriconoscibile. Una volta terminate le feste e abbandonato il caos, l’ordine tornavano a dettare legge all’interno della società. Perchè ci si maschera a? La consuetudine al travestimento si fa risalire ad unain onore della dea egizia Iside, occasione in cui erano presenti numerosi gruppi mascherati. In seguito, questa usanza venne importata anche nell’impero Romano: alla fine del ...

