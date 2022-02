Le foto del fantomatico pilota ucraino “Il fantasma di Kiev” e la trollata argentina di “Vladimir Abdonov”

Leggi su open.online

(Di domenica 27 febbraio 2022) Durante l’invasione russa in Ucraina è nata la figura di unche avrebbe abbattuto da solo 5 o 6 caccia di Mosca in sei ore. Lo chiamano “Ildi” e sulla sua figura era circolato un falso video, creato tramite un videogioco, che venne condiviso persino dall’account Twitter ufficiale dell’esercito(ne parliamo qui). Via Facebook, così come anche da alcune testate giornalistiche, viene diffusa unaattribuita al presuntosenza però poterne osservare il volto. Ragioni di sicurezza? Non proprio, ma c’è di più: qualcuno ha trollato ucraini e russi. Per chi ha fretta: Non ci sono prove che esista unsoprannominato “Ildi”. L’esercitonon ha riportato ...