Lazio-Napoli, è successo in curva dopo l’infortunio di Osimhen (Di domenica 27 febbraio 2022) Lazio-Napoli è una partita che promette grande spettacolo in campo, vista non solo la qualità delle squadre in campo, ma anche la grande importanza del match. Questo rappresenta infatti una grande occasione per entrambe: per il Napoli per issarsi al primo posto in classifica nell’ambito della lotta scudetto, per la Lazio per avvicinarsi alla zona Champions. Lo spettacolo, però, non si è visto anche sugli spalti. Lazio-Napoli Questo clima è stato rovinato infatti dai soliti brutti cori discriminatori contro i napoletani. Questi si sono sentiti chiaramente in particolare durante una pausa di gioco dovuta al duro scontro fra Osimhen e Strakosha, dove i tifosi laziali hanno intonato il, purtroppo, ben noto coro “Vesuvio lavali col fuoco” nei confronti dei ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 27 febbraio 2022)è una partita che promette grande spettacolo in campo, vista non solo la qualità delle squadre in campo, ma anche la grande importanza del match. Questo rappresenta infatti una grande occasione per entrambe: per ilper issarsi al primo posto in classifica nell’ambito della lotta scudetto, per laper avvicinarsi alla zona Champions. Lo spettacolo, però, non si è visto anche sugli spalti.Questo clima è stato rovinato infatti dai soliti brutti cori discriminatori contro i napoletani. Questi si sono sentiti chiaramente in particolare durante una pausa di gioco dovuta al duro scontro frae Strakosha, dove i tifosi laziali hanno intonato il, purtroppo, ben noto coro “Vesuvio lavali col fuoco” nei confronti dei ...

Advertising

IFTVofficial : The weekend of upsets in Serie A concludes with Cagliari drawing Napoli Juventus 1-1 Torino Salernitana 2-2 Milan… - FBiasin : Tra le prime sei di #SerieA, in questo turno, ha pareggiato il #Milan, perso l’#Inter, pareggiato il #Napoli, pareg… - BlackEagle1967 : La cronaca di DAZN e’ sempre più imbarazzante nei confronti della Lazio,zaccagni ha ricevuto una manata sul volto c… - Hana_bi1897 : Non capisco se sia il Napoli a fare schifo o se la Lazio sta giocando bene. - internazionaleL : Primo tempo da 3-0 per la Lazio. Ovviamente il Napoli la sfangherá 0-1 -