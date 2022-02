Lazio-Napoli 1-2 VIDEO GOL HIGHLIGHTS | gol straordinario di Fabian Ruiz al 94' | non basta un super gol di Pedro

Advertising

pisto_gol : Laz-Nap 1:2 Con 2 gol di Insigne e Fabian Ruiz al 94’ il Napoli batte la Lazio e,a conclusione di una partita bell… - SkySport : Lazio, messaggio speciale nel riscaldamento per l'Ucraina: 'Stop the war' #SkySport #Lazio #Ucraina… - SkySport : LAZIO-NAPOLI 1-2 Risultato finale ? ? #Insigne (62') ? #Pedro (88') ? #FabianRuiz (90+4') ? ?… - umtcicero : @CucchiRiccardo #Lazio nel secondo tempo inesistente, alcuni giocatori sottotono come immobile grande #Napoli - 5Ricomincio : Lazio 1 Napoli 2 da parte moscia ad emozioni a non finire nel finale gran gol di Pedro x l'1 a 1,ancora più bello q… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Napoli

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Allo stadio Olimpico, il match valido per la 27ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Olimpico,, match valido per la 27ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA ...Calciomercato.it vi offre in tempo reale, posticipo domenicale della ventisettesima giornata di Serie ADimenticare le delusioni europee e rispondere ai risultati delle dirette avversarie in campionato. Dopo l'eliminazione ...Strakosha voto 6: pochi interventi da parte dei portieri, non può nulla su Insigne. Marusic voto 6.5: partita completa del calciatore di Sarri che si mette in mostra in entrambe le fasi del gioco.90' - Vengono concessi 4 minuti di recupero. 88' - GOL DELLA LAZIO! Sugli sviluppi di un calcio di punizione in favore della Lazio, la palla viene liberata da Rrahmani. Pedro calcia di prima intenzion ...