Lazio-Napoli 1-2 62? | Insigne; 88? | Pedro; 90’+ 4 | Fabiàn Ruiz | Clamoroso gol di Fabiàn Ruiz all’ultimo secondo | vittoria azzurra al cardiopalma

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 27 febbraio 2022) Buonasera a tutti i lettori di Spazioe benvenuti alla diretta testuale di, gara valida per la ventisettesima giornata di Serie A. Azzurri e biancocelesti sono scesi in campo per il posticipo serale allo Stadio Olimpico di Roma. CAGLIARI, ITALY – FEBRUARY 21: Luciano Spalletti coach oflooks on during the Serie A match between Cagliari Calcio and SSCat Sardegna Arena on February 21, 2022 in Cagliari, Italy. (Photo by Enrico Locci/Getty Images)Il match rappresenta l’ennesima occasione d’oro per il. In virtù dei pareggi di Milan ed Inter, infatti, i partenopei con unaraggiungerebbero la testa della classifica a pari punti con i rossoneri ed a due lunghezze di distacco dai nerazzurri, che hanno però una gara da ...