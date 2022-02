L' arbitro vieta il velo alla calciatrice della Pro Vercelli e sospende la gara

Leggi su agi

(Di domenica 27 febbraio 2022) AGI - Entra in campo indossando l'Hijab, ilislamico che copre il capo lasciando scoperto il volto, così come ha sempre fatto nel corso di tutto il campionato. Ma l', però, questa volta non lo accetta e, dopo aver intimatodi togliersi il- e aver ricevuto uno scontato diniego -l'incontro e manda tutti negli spogliatoi tra le proteste generali. È accaduto nel corso dell'incontro tra la Fc Profemminile under 19 e la Società Accademia Torino, nel per il campionato femminile regionale. A raccontare l'accaduto è un post pubblicato sulla paginaFc Pro1982 in cui la dirigenza esprime solidarietàgiovane tesserataFc Pro ...