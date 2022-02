L' Anpi si ferma agli anni ' 50 | Basta interferenze di Biden

Advertising

ClaudioStella8 : @OnoriBenedetta @falconiofr L'ANPI, evidentemente, è ferma al Patto di Varsavia... - ValterBarosso : Una posizione, quella dell'@Anpinazionale, che sento di condividere pienamente: ferma condanna dell'invasione russa… -

Ultime Notizie dalla rete : Anpi ferma

ilGiornale.it

Una catastrofe" La guerrale fabbriche in Friuli: costi dell'energia alle stelle, Pittini ... con la partecipazione di svariate associazioni del territorio " comeprovinciale, Arcigay Friuli ...... dai sindacati di base, dai Sentinelli, dai Fridays for Future, oltre che da circolie da ... Mentre la testa del corteo sta entrando lentamente in piazza Duomo la coda è ancorain piazza ...“Fermate la guerra!“. E’ l’appello ripetuto più volte ieri pomeriggio dalle circa cento persone che hanno aderito al “Presidio per la pace“ promosso dall’Anpi Viareggio dopo la drammatica escalation ...Il partigiano di 94 anni in piazza per l’Anpi. Marras e Agresti in coro. "Guerra agghiacciante" "Anche la Seconda Guerra mondiale iniziò così: sembrava uno scherzo e poi si contarono 50 milioni di mor ...