L’amica geniale, Serena Rossi confessa: “Ho fatto provino per Lila adulta ma non mi hanno voluta. Ecco chi prendono al mio posto” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Serena Rossi svela di non aver superato il provino per la parte di Lila nella terza stagione de “L’amica geniale“. Nelle intenzioni della produzione il cambio delle protagoniste, sia Lila che Elena, doveva avvenire nelle puntate attualmente in onda su Rai1 e non nella quarta e ultima stagione, ancora da girare. In pole position c’era Serena Rossi per la parte che ha fatto sbocciare il talento di Gaia Girace. Poi il provino non è andato bene e si è optato per confermare il cast. Mentre la critica e il pubblico sono innamorati de “L’amica geniale”, per non parlare dell’entusiasmo nei tanti Paesi dove la serie è stata venduta, Serena ... Leggi su cityroma (Di lunedì 28 febbraio 2022)svela di non aver superato ilper la parte dinella terza stagione de ““. Nelle intenzioni della produzione il cambio delle protagoniste, siache Elena, doveva avvenire nelle puntate attualmente in onda su Rai1 e non nella quarta e ultima stagione, ancora da girare. In pole position c’eraper la parte che hasbocciare il talento di Gaia Girace. Poi ilnon è andato bene e si è optato per confermare il cast. Mentre la critica e il pubblico sono innamorati de “”, per non parlare dell’entusiasmo nei tanti Paesi dove la serie è stata venduta,...

