L’AMICA GENIALE 3 | L’ADDIO DI GAIA GIRACE E MARGHERITA MAZZUCCO A LILA E ELENA

(Di domenica 27 febbraio 2022) La storia di chi fugge,, e quella di chi resta,. Gran finale della terza stagione de “”, domenica 27 febbraio su Rai1, tratta dal terzo libro della quadrilogia bestseller diFerrante.si congedano dai ruoli di. La quarta stagione vedrà due nuove attrici come protagoniste, ancora da scegliere. Si era pensato ad un cambio già quest’anno e tra le provinate per il ruolo dic’era Serena Rossi. Poi si è deciso di confermare il cast. La vita le ha costrette a crescere in fretta:si è sposata a sedici anni, ha un figlio piccolo, ha lasciato il marito e l’agiatezza, lavora come operaia in ...