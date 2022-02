L’amatori podismo Benevento alla Napoli Half Marathon

Leggi su anteprima24

(Di domenica 27 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDall’ufficio stampa delpodsimoscrive la storia e per la prima volta un azzurro sfonda il fatidico muro dell’ora e vince la nona edizione della! Vittoria per il poliziotto delle Fiamme Oro Yeman Crippa che ha trionfato con il crono di 59.26 media 2.49/km e nuovo record italiano, precedendo i keniani Kiplangat 59.29 e Kipkenboi 59.33. Da segnalare anche il 12° posto per l’azzurro Chiappinelli 1.02.08 ed il 13° per l‘altro azzurro Aouani 1.02.32. Presente in gara un team APB capitanato dal nostro “spagnolo” Alvaro Aguilar che ha chiuso in 1.26.09 media 4.05/km, quindi Vincenzo Quaranta 1.36.15, Antonio Dente 1.37.35, Raffaele Ranauro 1.38.37, Mario Mangano 1.39.08, Pasquale Della Torca 1.47.33, Anna Ucci ...