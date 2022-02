L’Accademia Volley soffre ma vince contro il Molinari Napoli (Di domenica 27 febbraio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Continua la striscia vincente delL’Accademia Volley che nella diciottesima giornata del campionato nazionale di Serie B2 supera al Palavesuvio di Ponticelli il Molinari Napoli con il punteggio di 3-1 (25-23, 19-25, 25-18, 25-23) confermandosi imbattuta in trasferta. Una vittoria, l’undicesima stagionale, giunta al termine di una partita molto sofferta, dove solo in alcuni frangenti è venuta fuori tutta la differenza di valori e di classifica tra le due formazioni. Il Molinari si è confermato squadra molto ostica, visto che soprattutto in casa aveva già fatto sudare alcune delle big di questo girone. Eppure la partita sembrava essersi subito messa sui binari giusti per L’Accademia, scesa in campo con grande attenzione e ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 febbraio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Continua la strisciante delche nella diciottesima giornata del campionato nazionale di Serie B2 supera al Palavesuvio di Ponticelli ilcon il punteggio di 3-1 (25-23, 19-25, 25-18, 25-23) confermandosi imbattuta in trasferta. Una vittoria, l’undicesima stagionale, giunta al termine di una partita molto sofferta, dove solo in alcuni frangenti è venuta fuori tutta la differenza di valori e di classifica tra le due formazioni. Ilsi è confermato squadra molto ostica, visto che soprattutto in casa aveva già fatto sudare alcune delle big di questo girone. Eppure la partita sembrava essersi subito messa sui binari giusti per, scesa in campo con grande attenzione e ...

Advertising

anteprima24 : ** L'Accademia Volley soffre ma vince contro il Molinari #Napoli ** - Tgyou24 : Riprende con una vittoria, la decima stagionale, il cammino in campionato per l'Accademia Volley che ieri pomeriggi… - ottopagine : L'Accademia Volley non sbaglia, batte Pozzuoli e si avvicina alla P2P Baronissi #Benevento -

Ultime Notizie dalla rete : L’Accademia Volley Volley, l'Accademia soffre e vince col Molinari NTR24