“La voce del bosco”, il libro fantasy dello scrittore-giardiniere Simone Cattaneo (Di domenica 27 febbraio 2022) Carobbio degli Angeli. Della natura ha fatto non soltanto l’oggetto del suo mestiere – quello del giardiniere – ma anche del suo primo romanzo. Da sempre appassionato di scrittura Simone Cattaneo, 33 anni, di Carobbio degli Angeli e di professione artigiano, ha coronato ad ottobre 2021 il suo sogno di pubblicare La voce del bosco. Edito da Europa Edizioni, La voce del bosco è un romanzo di fantasia ma non il classico fantasy spiega Simone: “Non ci sono elfi e non ci sono nani. C’è la magia, ma è la magia che nasce dall’interazione con la natura”. Nella cornice di un contesto fantastico – un mondo immaginario in un continente sperduto nell’oceano -, al centro del libro c’è però una trama umana. Ambientato nel Medioevo, ... Leggi su bergamonews (Di domenica 27 febbraio 2022) Carobbio degli Angeli. Della natura ha fatto non soltanto l’oggetto del suo mestiere – quello del– ma anche del suo primo romanzo. Da sempre appassionato di scrittura, 33 anni, di Carobbio degli Angeli e di professione artigiano, ha coronato ad ottobre 2021 il suo sogno di pubblicare Ladel. Edito da Europa Edizioni, Ladelè un romanzo di fantasia ma non il classicospiega: “Non ci sono elfi e non ci sono nani. C’è la magia, ma è la magia che nasce dall’interazione con la natura”. Nella cornice di un contesto fantastico – un mondo immaginario in un continente sperduto nell’oceano -, al centro delc’è però una trama umana. Ambientato nel Medioevo, ...

lauraboldrini : 'È impossibile lavorare per un assassino e riscuotere uno stipendio da lui'. Così #ElenaKovalskaya ha rassegnato l… - gualtierieurope : #Roma si mobilita per la pace contro l’invasione russa. Stasera il Colosseo si tingerà dei colori della bandiera uc… - AnnaOrr15 : RT @lauraboldrini: 'È impossibile lavorare per un assassino e riscuotere uno stipendio da lui'. Così #ElenaKovalskaya ha rassegnato le dim… - RSessa58 : RT @lauraboldrini: 'È impossibile lavorare per un assassino e riscuotere uno stipendio da lui'. Così #ElenaKovalskaya ha rassegnato le dim… - khelifa65 : RT @lauraboldrini: 'È impossibile lavorare per un assassino e riscuotere uno stipendio da lui'. Così #ElenaKovalskaya ha rassegnato le dim… -