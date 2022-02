“La vita sta per finire…”. C’è Posta per Te, Bruno e Ludovico la confessione dopo 10 anni di silenzio (Di domenica 27 febbraio 2022) C’è Posta per Te, la storia dei fratelli Ludovico e Bruno commuove tutti. La storia è quella di un allontanamento durato circa 10 anni. Infatti i due fratelli hanno deciso di non sapere nulla l’uno dell’altro in seguito a una questione sorta per l’eredità della casa d’infanzia. Ludovico avrebbe deciso di vendere l’abitazione che Bruno definiva “la casa del fuoco“. Questo senza chiedere alcun parere. Ludovico riceve e accetta l’invito e una volta giunto in studio Bruno è seduto dall’altra parte della busta: ”Ciao, quanta strada per vederti e per parlarti, so che ho sbagliato ad aggredirti quando ho sentito che hai venduto la casa nel fuoco, quando ho visto altre persone che entravano in quella casa mi sono sentita morire, ho sbagliato ma non ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 27 febbraio 2022) C’èper Te, la storia dei fratellicommuove tutti. La storia è quella di un allontanamento durato circa 10. Infatti i due fratelli hanno deciso di non sapere nulla l’uno dell’altro in seguito a una questione sorta per l’eredità della casa d’infanzia.avrebbe deciso di vendere l’abitazione chedefiniva “la casa del fuoco“. Questo senza chiedere alcun parere.riceve e accetta l’invito e una volta giunto in studioè seduto dall’altra parte della busta: ”Ciao, quanta strada per vederti e per parlarti, so che ho sbagliato ad aggredirti quando ho sentito che hai venduto la casa nel fuoco, quando ho visto altre persone che entravano in quella casa mi sono sentita morire, ho sbagliato ma non ...

