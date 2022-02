La vergogna dei pacifisti rossi: come sfilano in piazza a Milano contro la guerra in Ucraina, è l'effetto Anpi | Guarda (Di domenica 27 febbraio 2022) C'è una destra che sino a qualche tempofaapprezzava Vladimir Putin e c'è una sinistra che attribuisce la colpadi ognimale delmondo agli Stati Uniti e alle democrazie occidentali, colpevoli di non essersi convertite al comunismo. E se la prima ha cambiato idea, la seconda non cambia mai. Non è la sinistra estrema dei centri sociali e degli antagonisti: non solo quella, almeno. È la sinistra che si proclama erede dei partigiani rossi, politicamente apprezzata e integrata nelle istituzioni, tanto da essere mantenuta col denaro del contribuente. L'ultima è di questi giorni: un appello firmato dalla segreteria nazionale dell'Anpi, oggi presieduta da Gianfranco Pagliarulo (tra poco vedremo chi è), nel quale si legge che il vero colpevole della guerra non è l'invasore russo, ma l'imperialista americano. La conferma che certi riflessi ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) C'è una destra che sino a qualche tempofaapprezzava Vladimir Putin e c'è una sinistra che attribuisce la colpadi ognimale delmondo agli Stati Uniti e alle democrazie occidentali, colpevoli di non essersi convertite al comunismo. E se la prima ha cambiato idea, la seconda non cambia mai. Non è la sinistra estrema dei centri sociali e degli antagonisti: non solo quella, almeno. È la sinistra che si proclama erede dei partigiani, politicamente apprezzata e integrata nelle istituzioni, tanto da essere mantenuta col denaro del contribuente. L'ultima è di questi giorni: un appello firmato dalla segreteria nazionale dell', oggi presieduta da Gianfranco Pagliarulo (tra poco vedremo chi è), nel quale si legge che il vero colpevole dellanon è l'invasore russo, ma l'imperialista americano. La conferma che certi riflessi ...

