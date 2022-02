La svolta storica di Scholz e della Germania

Leggi su formiche

(Di domenica 27 febbraio 2022) Con la decisione di investire il 2% del PIL nelle forze armate, Olafha compiuto una virata nella politica socialdemocratica paragonabile a quella che Angela Merkel impose alla Cdu nel 2015 decidendo di accogliere più di un milione di profughi siriani. La situazione delle forze armate tedesche è da tempo critica: spesso non è riuscita ad adempiere a compiti NATO per la mancanza di armi ed equipaggiamenti, tanto che il giornale britannico The Spectator nel 2019 titolò: “Germany’s military has become a complete joke“, e cioè: l’esercito tedesco è diventato una farsa, una presa in giro. All’epoca Ursula von der Leyen aveva appena lasciato il posto di ministraDifesa ad Annegret Kramp-Karrenbauer, e dietro alla decisione diè probabile che ci sia anche la presidenteCommissione europea. COSA E’ ...