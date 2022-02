La sfilata di Dolce & Gabbana AI 2022 svela il dresscode del metaverso

LadymiaMicky : Sfilata Dolce&Gabbana Fall22 @dolcegabbana #dolceegabbana #moda #outfit #look #fashion #fasionstyle #style… - AnsaLombardia : Moda: Dolce e Gabbana dal metaverso alla passerella. Ressa per Sharon Stone ospite della sfilata blocca traffico |… -

Ultime Notizie dalla rete : sfilata Dolce

Unadal sapore anni Ottanta - su una passerella di ledwall sul cui sfondo una città virtuale brulica dei loro avatar - quella del prossimo autunno inverno firmata&Gabbana che s'ispira ...Sharon Stone in front row alladi& Gabbana. Quando si ha stile, non lo si perde nemmeno con il passare del tempo. Quella con& Gabbana è una collaborazione perfetta, ed avere ...Vivono col telefono in mano, da una parte e dall'altra, dicono che «la guerra non si doveva fare», piangono, le famiglie sono lontane e loro cercano il conforto di amici e ...I due designer sono riusciti a tradurre in abiti lo stile fantasy di avatar e mondi paralleli. "È stata una sfida per noi e per i ...