La Russia manda altri carri armati: colpito anche un sito di rifiuti radioattivi a Kiev (Di domenica 27 febbraio 2022) La Russia sta facendo entrare in Ucraina altri carri armati e lanciarazzi. Lo riporta Cnn mostrando le immagini dei mezzi pesanti russi che superano l'ultimo check point vicino a Belgorod, in Russia, prima di entrare in territorio ucraino nei pressi di Kharkiv. Il cielo sopra a Kiev anche la notte scorsa, per il quarto giorno consecutivo, è stato illuminato dai bagliori dalle esplosioni. Nella capitale ucraina, che non si arrende all'attacco delle forze russe, continuano i combattimenti.All'alba truppe russe sono entrate a Kharkiv. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in una dichiarazione alla stampa, ha annunciato che sarà impedito a Putin di usare "il suo forziere da guerra" e ha definito la Russia un paria economico

giuliogiorgetti : Invece di lavorare per la pace l'Europa manda armi per alimentare la guerra. Allo stesso tempo il governo ucraino d… - GiuseppePepe10 : RT @LaCnews24: Durante la notte appena trascorsa sono proseguiti i bombardamenti. Distrutto anche un gasdotto della città. Secondo l'Onu fi… - LaCnews24 : Durante la notte appena trascorsa sono proseguiti i bombardamenti. Distrutto anche un gasdotto della città. Secondo… - 77OnFilm : Eccalla! ANSA Nuova Europa: Ucraina, la Russia manda altri carri armati. Colpito anche un sito di rifiuti radioatt… - rinaldogiorgio : RT @DiegoFusaro: DIEGO FUSARO: L'Italia manda le sue truppe contro la Russia in Romania! #russia #Kiev #guerra -