La Russia è disponibile a iniziare i negoziati nel sud della Bielorussia (Di domenica 27 febbraio 2022) La Russia è disponibile a iniziare negoziati con l'Ucraina a Homel', nel sud della BieloRussia, non lontano dal confine con l'Ucraina, ha reso noto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, precisando che una delegazione di Mosca... Leggi su today (Di domenica 27 febbraio 2022) Lacon l'Ucraina a Homel', nel sudBielo, non lontano dal confine con l'Ucraina, ha reso noto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, precisando che una delegazione di Mosca...

Advertising

AlexBazzaro : ??Annuncio lavorativo: Ex virostar cerca impiego come esperto di politica estera e relazioni con la Russia. Disponi… - telodogratis : La Russia è disponibile a iniziare i negoziati nel sud della Bielorussia - gerrymarra : @Toni03890305 @emaisi81 Il gas non lo produce solo la Russia e soprattutto non è l'unica fonte di energia disponibile. Aggiornatevi - StMalagoli : Possibili negoziati Russia-Ucraina: i media parlano di “delegazione della Russia già a Minsk. Zelensky: non in Biel… - ZioSte_ : @DiegoFusaro la nato è l'unica forza disponibile per proteggersi dalla Russia toglierti l'unico mezzo disponibile… -