La Roma vince all'ultimo respiro: emozioni forti contro lo Spezia e gol nel finale di Abraham (Di domenica 27 febbraio 2022) Si è conclusa una partita incredibile valida per la 27esima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Spezia e Roma. Momento altalenante per la squadra di Mourinho, la compagine di Thiago Motta rischia di ritrovarsi nelle ultime posizioni della classifica. La partita si è decisa a tempo quasi scaduto. La Roma parte subito forte e Mancini impegna Provedel. Sale in cattedra Pellegrini che sfiora il palo, lo Spezia risponde con Verde. Gli ospiti ad un passo dal gol al 18?, solo il palo nega la gioia del gol al centrocampista. Si fa vedere Abraham, lo Spezia rischia. Alla fine del prime tempo l'episodio che cambia la partita: Amian è ingenuo e finisce sotto la doccia per doppia ammonizione. La Roma attacca nel secondo, forte della superiorità numerica.

