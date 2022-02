La resistenza di Kiev, il sindaco: «La città è circondata…». Poi smentisce: «Fake news dei russi» (Di domenica 27 febbraio 2022) Improvviso dietrofront del sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, dopo aver rilasciato un’intervista all’Associated press in cui lanciava un drammatico allarme sulla situazione nella capitale ucraina al quarto giorno di combattimenti contro l’esercito russo. All’agenzia Klitschko aveva detto che Kiev: «è circondata e prossima alla catastrofe umanitaria». Dichiarazioni che lo stesso sindaco ha bollato come: «Fake news dei russi» in una sorta di smentita sul suo canale Telegram: «I media russi stanno diffondendo notizie in cui dico che Kiev sarebbe circondata e che l’evacuazione delle persone sarebbe impossibile… Non credete alle bugie. Fidatevi solo delle informazioni che arrivano da fonti ufficiali. Stiamo uniti, l’Ucraina ... Leggi su open.online (Di domenica 27 febbraio 2022) Improvviso dietrofront deldi, Vitali Klitschko, dopo aver rilasciato un’intervista all’Associated press in cui lanciava un drammatico allarme sulla situazione nella capitale ucraina al quarto giorno di combattimenti contro l’esercito russo. All’agenzia Klitschko aveva detto che: «è circondata e prossima alla catastrofe umanitaria». Dichiarazioni che lo stessoha bollato come: «dei» in una sorta di smentita sul suo canale Telegram: «I mediastanno diffondendo notizie in cui dico chesarebbe circondata e che l’evacuazione delle persone sarebbe impossibile… Non credete alle bugie. Fidatevi solo delle informazioni che arrivano da fonti ufficiali. Stiamo uniti, l’Ucraina ...

