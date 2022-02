La resistenza di Kiev | il sindaco | «La città è circondata | i civili sono bloccati | ma siamo pronti a combattere»

(Di domenica 27 febbraio 2022) Mentresi prepara a una nuova notte disotto le bombe russe, con le sirene aeree che risuonano nella capitale ucraina sin dal tramonto del sole, ildi, Vitali Klitschko, in un’intervista all’Associated Press, ha lanciato l’allarme. La capitale «è prossima alla catastrofe umanitaria: al momento, c’è ancora elettricità e i riscaldamenti funzionano, e non ciproblemi con la rete idrica, ma le infrastrutture che servono per distribuire cibo e farmaci alla popolazione che vengono distrutte» dall’esercito russo. Inoltre, «dai mezzi dell’esercito russo e, qualora le truppe russe dovessero prendere il controllo della, «non ci sarebbe modo per riuscire a evacuare i». Ma il primo ...

' 72 ore di! Il mondo non ci credeva. Il mondo dubitava. Ma non ci siamo limitati a ...223 carri armati ucraini ed hanno abbattuto due missili tattici Tochka - U delle forze armate di...L'incendio è visibile anche da, a circa 40 km di distanza. I servizi di emergenza non possono ... la polizia, i medici e tutti i cittadini che hanno preso le armi e hanno condotto 'una...La maggior parte sono donne, anziani e bambini, con gli uomini tra i 18 e i 60 anni che restano in Ucraina impegnati nella resistenza, dopo la dichiarazione dello stato di mobilitazione generale da ...L'ex Miss Ucraina Anastasiia Lenna si unisce ai combattenti che difendono il Paese dai russi. In questa fase è guerriglia urbana con civili che imbracciano un'arma e si uniscono ...