La Repubblica Ceca si unisce a Polonia e Svezia: «Non giocheremo contro la Russia» (Di domenica 27 febbraio 2022) Dopo Polonia e Svezia anche la Repubblica Ceca prende posizione contro il conflitto in Ucraina e contro l’attacco della Russia di Putin. La federcalcio Ceca ha dichiarato che non giocherà gli spareggi Mondiali contro la Russia. «Non è possibile giocare contro la nazionale russa nella situazione attuale, nemmeno in campo neutro. Vogliamo tutti che la guerra finisca il prima possibile». Ieri nel prepartita di Empoli-Juventus anche Pavel Nedved aveva invocato lo stop da parte della sua nazionale. A Dazn aveva dichiarato: «Mi aspetto che la mia nazionale, che deve affrontare la Russia, che faccia lo stesso passo. Non so cosa stiano aspettando. Sia Polonia che ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 27 febbraio 2022) Dopoanche laprende posizioneil conflitto in Ucraina el’attacco delladi Putin. La federcalcioha dichiarato che non giocherà gli spareggi Mondialila. «Non è possibile giocarela nazionale russa nella situazione attuale, nemmeno in campo neutro. Vogliamo tutti che la guerra finisca il prima possibile». Ieri nel prepartita di Empoli-Juventus anche Pavel Nedved aveva invocato lo stop da parte della sua nazionale. A Dazn aveva dichiarato: «Mi aspetto che la mia nazionale, che deve affrontare la, che faccia lo stesso passo. Non so cosa stiano aspettando. Siache ...

Advertising

sportface2016 : +++#EmpoliJuventus, #Nedved commosso: 'Parlare di calcio per me è difficile. La mia Repubblica Ceca deve dichiarare… - RaiNews : Il presidente della Federcalcio polacca: 'Basta parole, è tempo di agire: non giocheremo i playoff contro la Russia… - Agenzia_Ansa : TEMPO REALE/Scatta il coprifuoco a Kiev. Assalto ai treni. La Russia chiude lo spazio aereo a Bulgaria, Polonia e R… - AndreCardi : Polonia, Svezia e ora Repubblica Ceca (???? e ???? in caso di finale) non giocheranno contro la Russia ai play-off di q… - nicotra_lorenzo : RT @pietroraffa: La Repubblica Ceca si rifiuta di giocare contro la Russia per le qualificazioni della Coppa del Mondo #UkraineUnderAttack -