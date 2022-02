La Repubblica Ceca con Svezia e Polonia: «Niente playoff contro la Russia» (Di domenica 27 febbraio 2022) In segno di protesta contro l’invasione dell’Ucraina, la Repubblica Ceca rifiuterà di affrontare la Russia se le due squadre dovessero incontrarsi negli spareggi di qualificazione ai Mondiali del 2022. Lo ha annunciato la Federcalcio Ceca, imitando così Polonia e Svezia. “La nazionale Ceca non giocherà in nessun caso, nemmeno in campo neutro, una possibile partita L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di domenica 27 febbraio 2022) In segno di protestal’invasione dell’Ucraina, larifiuterà di affrontare lase le due squadre dovessero incontrarsi negli spareggi di qualificazione ai Mondiali del 2022. Lo ha annunciato la Federcalcio, imitando così. “La nazionalenon giocherà in nessun caso, nemmeno in campo neutro, una possibile partita L'articolo

