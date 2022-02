La Rappresentante Di Lista: “Siamo stati fidanzati fra noi” (Di lunedì 28 febbraio 2022) La Rappresentante Di Lista con il brano Ciao Ciao hanno conquistato solo il settimo posto al Festival di Sanremo, ma nonostante questo il loro singolo è fra i più venduti e fra i più passati in radio. La Rappresentante Di Lista, Ciao Ciao: video ufficiale e testo della canzone https://t.co/zU2J1mC8LX #Sanremo2022 — BICCY.IT (@BITCHYFit) February 2, 2022 Intervistati da DiPiù, Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina hanno confessato che in passato sono stati una coppia, oltre che un duo artistico. “Per un po’ Siamo stati fidanzati ma adesso non più. Tra noi c’è subito stata un’intesa pazzesca, ci Siamo riconosciuti, avevamo le stesse idee, c’era qualcosa nei nostri occhi che ci faceva sentire vicini. Tra noi ora c’è ... Leggi su biccy (Di lunedì 28 febbraio 2022) LaDicon il brano Ciao Ciao hanno conquistato solo il settimo posto al Festival di Sanremo, ma nonostante questo il loro singolo è fra i più venduti e fra i più passati in radio. LaDi, Ciao Ciao: video ufficiale e testo della canzone https://t.co/zU2J1mC8LX #Sanremo2022 — BICCY.IT (@BITCHYFit) February 2, 2022 Intervida DiPiù, Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina hanno confessato che in passato sonouna coppia, oltre che un duo artistico. “Per un po’ma adesso non più. Tra noi c’è subito stata un’intesa pazzesca, ciriconosciuti, avevamo le stesse idee, c’era qualcosa nei nostri occhi che ci faceva sentire vicini. Tra noi ora c’è ...

