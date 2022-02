"La porta si era chiusa e non pensavo che...". Gianni Morandi si confessa, il dramma sconosciuto (Di domenica 27 febbraio 2022) "Ci sono tante cose che ho sbagliato, ma anche quelle hanno contribuito a farmi arrivare dove sono”. Gianni Morandi ha parlato della sua carriera in un'intervista al settimanale Mio, dicendosi soddisfatto del terzo posto a Sanremo. Il cantante, in particolare, ha spiegato che a un certo punto della sua vita pensava di non avere più chance, ma poi il destino gli ha riservato tutt'altro trattamento: "Quando si chiuse la porta degli anni '70, pensavo che per me non si sarebbe mai più aperta. Invece la fortuna mi ha aiutato, quella porta si è riaperta e io sono ripartito". Parlando dell'esperienza a Sanremo, invece, Morandi ha rivelato di aver ricevuto tanto amore dal pubblico, che ha apprezzato il suo brano in gara, "Stai andando forte": "Mi sono commosso per la grande ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) "Ci sono tante cose che ho sbagliato, ma anche quelle hanno contribuito a farmi arrivare dove sono”.ha parlato della sua carriera in un'intervista al settimanale Mio, dicendosi soddisfatto del terzo posto a Sanremo. Il cantante, in particolare, ha spiegato che a un certo punto della sua vita pensava di non avere più chance, ma poi il destino gli ha riservato tutt'altro trattamento: "Quando si chiuse ladegli anni '70,che per me non si sarebbe mai più aperta. Invece la fortuna mi ha aiutato, quellasi è riaperta e io sono ripartito". Parlando dell'esperienza a Sanremo, invece,ha rivelato di aver ricevuto tanto amore dal pubblico, che ha apprezzato il suo brano in gara, "Stai andando forte": "Mi sono commosso per la grande ...

