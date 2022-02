La Polonia sa quanto è vitale mediare per Kyiv (Di domenica 27 febbraio 2022) Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha detto che la Russia sta mandando una delegazione a Gomel’, Bielorussia, per negoziare con gli ucraini. Il presidente Volodymyr Zelensky ha risposto che Kyiv vuole mettere fine alla guerra ed è pronta a parlare ma non in un paese “da cui volano i missili”. Il presidente ucraino ha proposto di tenere i colloqui altrove: Varsavia, Bratislava, Budapest, Istanbul o Baku. Durante questa crisi la Polonia ha assunto un ruolo sempre più importante, in parte per la sua posizione, ma anche perché assieme alle tre repubbliche baltiche, è sempre stata dell'avviso che la Russia non abbia mai smesso di essere un pericolo per i paesi europei. Varsavia è il più grande membro della Nato tra i paesi a est dell’Ue, è sempre stata disposta a spendere molto per la Difesa – prevede di portare di portare il budget per la ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 27 febbraio 2022) Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha detto che la Russia sta mandando una delegazione a Gomel’, Bielorussia, per negoziare con gli ucraini. Il presidente Volodymyr Zelensky ha risposto chevuole mettere fine alla guerra ed è pronta a parlare ma non in un paese “da cui volano i missili”. Il presidente ucraino ha proposto di tenere i colloqui altrove: Varsavia, Bratislava, Budapest, Istanbul o Baku. Durante questa crisi laha assunto un ruolo sempre più importante, in parte per la sua posizione, ma anche perché assieme alle tre repubbliche baltiche, è sempre stata dell'avviso che la Russia non abbia mai smesso di essere un pericolo per i paesi europei. Varsavia è il più grande membro della Nato tra i paesi a est dell’Ue, è sempre stata disposta a spendere molto per la Difesa – prevede di portare di portare il budget per la ...

Advertising

ilfoglio_it : Il premier polacco ha convinto Orbán ad allinearsi sulle sanzioni contro la Russia. Varsavia ha un ruolo sempre più… - Macs_85 : RT @pibizza: Per quanto sorprendente, Polonia, Ungheria, Romania, Lituania, Lettonia, Estonia non sono stati conquistati da eserciti americ… - alberto_burgio : RT @pibizza: Per quanto sorprendente, Polonia, Ungheria, Romania, Lituania, Lettonia, Estonia non sono stati conquistati da eserciti americ… - mario0549 : RT @pibizza: Per quanto sorprendente, Polonia, Ungheria, Romania, Lituania, Lettonia, Estonia non sono stati conquistati da eserciti americ… - IvanoCeriani : RT @pibizza: Per quanto sorprendente, Polonia, Ungheria, Romania, Lituania, Lettonia, Estonia non sono stati conquistati da eserciti americ… -