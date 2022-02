La Polonia risponde alla Fifa: «Non giocheremo con la Russia, sarebbe una vergogna, non conta il nome» (Di lunedì 28 febbraio 2022) La Fifa ha preso alcuni provvedimenti dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. In Russia non si potrà giocare alcuna competizione internazionale, le partite «casalinghe» saranno disputate in campo neutro e senza spettatori. La Russia, inoltre, non potrà partecipare con il suo nome, e neppure utilizzare bandiere e inni. Troppo poco, per la Polonia. Quello che ha fatto la Russia è troppo grave per accontentarsi di misure così blande. La Federcalcio polacca lo ha chiarito in un comunicato. La Federcalcio polacca dichiara che, a seguito della brutale aggressione della Federazione Russa contro l’Ucraina e della guerra in corso lì, non vede la possibilità di competere con la rappresentanza russa negli spareggi per la promozione ai Mondiali di Qatar nel 2022, ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 28 febbraio 2022) Laha preso alcuni provvedimenti dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della. Innon si potrà giocare alcuna competizione internazionale, le partite «casalinghe» saranno disputate in campo neutro e senza spettatori. La, inoltre, non potrà partecipare con il suo, e neppure utilizzare bandiere e inni. Troppo poco, per la. Quello che ha fatto laè troppo grave per accontentarsi di misure così blande. La Federcalcio polacca lo ha chiarito in un comunicato. La Federcalcio polacca dichiara che, a seguito della brutale aggressione della Federazione Russa contro l’Ucraina e della guerra in corso lì, non vede la possibilità di competere con la rappresentanza russa negli spareggi per la promozione ai Mondiali di Qatar nel 2022, ...

Advertising

GoalItalia : La #Polonia risponde alla FIFA ???? 'Inaccettabile, non giocheremo in ogni caso' - napolista : La #Polonia risponde alla #Fifa: «Non giocheremo con la #Russia, sarebbe una vergogna, non conta il nome» Il comun… - pccpla : RT @GoalItalia: La #Polonia risponde alla FIFA ???? 'Inaccettabile, non giocheremo in ogni caso' - sportli26181512 : La Polonia risponde alla FIFA: 'Non giocheremo contro la Russia, non importa il nome': Dura presa di posizione da p… - carlo24 : RT @GoalItalia: La #Polonia risponde alla FIFA ???? 'Inaccettabile, non giocheremo in ogni caso' -