La Polonia non ci sta: “Inaccettabile la decisione della Fifa, non giocheremo contro la Russia” (Di domenica 27 febbraio 2022) Dura presa di posizione da parte della Polonia in risposta alla decisione della Fifa. Quest’ultima aveva infatti imposto alla Russia di giocare le partite internazionali senza bandiera e senza inno. Come se non bastasse, tutte le partite verranno disputate senza spettatori e in campo neutro. Attraverso un messaggio postato sui social, tuttavia, il presidente della Federcalcio polacca, Cezary Kulesza, ha espresso tutto il suo disappunto: “La decisione odierna della Fifa è per noi Inaccettabile. Nella situazione attuale in Ucraina, il gioco delle apparenze non ci interessa. La nostra posizione rimane la stessa: la nazionale polacca NON GIOCHERA’ contro la Russia nello ... Leggi su sportface (Di domenica 27 febbraio 2022) Dura presa di posizione da partein risposta alla. Quest’ultima aveva infatti imposto alladi giocare le partite internazionali senza bandiera e senza inno. Come se non bastasse, tutte le partite verranno disputate senza spettatori e in campo neutro. Attraverso un messaggio postato sui social, tuttavia, il presidenteFedercalcio polacca, Cezary Kulesza, ha espresso tutto il suo disappunto: “Laodiernaè per noi. Nella situazione attuale in Ucraina, il gioco delle apparenze non ci interessa. La nostra posizione rimane la stessa: la nazionale polacca NON GIOCHERA’lanello ...

Advertising

FBiasin : La #RepubblicaCeca si unisce a Svezia e Polonia: “Non è possibile giocare contro la nazionale russa nella situazion… - FBiasin : #Nedved: “Sono un uomo dell’est, nessuno merita sofferenza e guerra, nessuno la vuole. #Szczesny ha ragione a non v… - RaiNews : Il presidente della Federcalcio polacca: 'Basta parole, è tempo di agire: non giocheremo i playoff contro la Russia… - VinicioChiara : @Ma94908988Greta @ArmandoTorregg1 @repubblica Lei conosce quanto è accaduto dopo l’invasione della Polonia… - AMinghetti : RT @sportface2016: +++La #Polonia non ci sta: 'Inaccettabile la decisione della #Fifa, non giocheremo contro La #Russia indipendentemente d… -