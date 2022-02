La Polonia contro la Fifa: 'Contro la Russia non giochiamo. Non conta il nome, escludeteli da tutto' (Di domenica 27 febbraio 2022) Dopo la decisione della Fifa di non escludere i calciatori russi, bensì di escludere la loro federcalcio dalle competizioni internazionali,... Leggi su calciomercato (Di domenica 27 febbraio 2022) Dopo la decisione delladi non escludere i calciatori russi, bensì di escludere la loro federcalcio dalle competizioni internazionali,...

Advertising

pietroraffa : ?? La Polonia ha annunciato di rifiutarsi di giocare contro la Russia per le qualificazioni ai mondiali di calcio #RussiaUkraineConflict - FBiasin : La #RepubblicaCeca si unisce a Svezia e Polonia: “Non è possibile giocare contro la nazionale russa nella situazion… - TgLa7 : #Ucraina: Dopo #Polonia anche federcalcio #Svezia rifiuta di giocare con #Russia se le due squadre dovessero incont… - AndreaLazzer : RT @FBiasin: #Fifa: “La #Russia giocherà senza bandiera, senza inno e in campo neutro'. Risposta dalla #Polonia: “Inaccettabile la decisio… - Antongiulio2 : RT @FBiasin: #Fifa: “La #Russia giocherà senza bandiera, senza inno e in campo neutro'. Risposta dalla #Polonia: “Inaccettabile la decisio… -