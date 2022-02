La «pazzia» di zar Putin

Advertising

Elo9999 : @Corriere @EugenioCardi Lo Zar che non soffre di emofilia ma di pazzia sanguinaria - Monygatt65 : @Agenzia_Italia Come è possibile.. Fa impressione la lucida follia di Putin Chiuso nel suo palazzo come uno zar .… -

Ultime Notizie dalla rete : pazzia zar

Vanity Fair.it

La guerra e la piu grandedell'umanita. Come diceva Pablo Neruda, "Solo un pazzo puo ... Dopo giorni di attesa spossante, Putin, il "terribile"della Russia, ha deciso di invadere l'Ucraina ...... 'una', come l'ha definita davanti a dieci milioni di italiani collegati nel salotto Rai di ... "C'è una grande nostalgia dei tempi delloe si vede come la Chiesa ortodossa russa stia adesso ...Per una sintesi ideale della giornata di ieri (25/2), in cui i quotidiani più diffusi dedicano all'invasione dell'Ucraina dalle 17 alle 23 pagine, basta mettere in fila i titoli dei tre commenti di pr ...C’è l’ombra di Hitler sulla mappa della nuova (o vecchia?) Europa che emergerà dall’affondo di Putin. Nel discorso registrato in cui ha dichiarato la guerra, il ...