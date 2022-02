La Nato annuncia | “Rafforziamo il sostegno militare all’Ucraina”

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 27 febbraio 2022) WASHINGTON – . Proprio così: “Gli alleati dellastanno rafforzando il loropolitico e praticomentre continua a difendersi dall’invasione su vasta scala della Russia. Migliaia di armi anticarro, centinaia di missili per la difesa aerea e migliaia di armi leggere e munizioni stanno per L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Papa Francesco dall’ambasciatore russo: “Sono preoccupato per la guerra” Salvini deluso “da chi risolve i problemi con la guerra” Il Governo italiano condanna l’attacco della RussiaConte all’ambasciatore ucraino: “Lavoro per piano europeo rifugiati” Per Renzi le sanzioni sono “inevitabili, serve un fondo Ue per le aziende” Di Maio sulle sanzioni a Mosca: “L’Italia è ...