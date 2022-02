La letteratura erotica di ieri come rivoluzione sessuale di oggi Ecco un titolo da riscoprire

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 febbraio 2022) di Giuseppe Sciarra Approcciarsi allaimplica sempre una serie di pregiudizi duri a morire anche per chi ha letto romanzi non per educande ed è avvezzo a storie di ogni sorta. Si tende sempre inizialmente a banalizzare questo genere di letture e a non volerne vedere la forte carica insurrezionale contro i dogmi, la moralità e il comune senso del pudore, soprattutto se parliamo dei classici del passato, di epoche lontane o prossime a noi, legate ad altri mondi ormai tramontati, almeno in parte poiché ben vividi nel nostro inconscio collettivo e nei nostri fantasmi. L’amante di Lady Chatterley, Le 120 giornate di Sodoma, Thérèse Philosophe, sono opere che hanno fatto scandalo perché raccontano il piacere e l’istinto dell’uomo e della donna in maniera spontanea, oltraggiosa, lasciva, ma anche rivoluzionaria, femminista, queer. La ...